Природная стихия сорвала планы звезд на «Новой волне»: как прошел второй день конкурса

Второй конкурсный день «Новой волны» прошел под знаком непогоды. Звездам пришлось справляться со шквалистым ветром и сильным дождем. Из-за разбушевавшейся стихии настроение участвующих в концерте знаменитостей испортилось напрочь, сообщает корреспондент URA.RU.
Каждый вечер на «Новой волне» начинается с красной дорожки, по которой проходят знаменитости. Однако вчера всласть попозировать фотографам артистам не удалось. А многие из них были вынуждены и вовсе отказаться от выхода на дорожку. В Казани неожиданно начался дождь, который периодически превращался в самый настоящий ливень.
Поэтому большинство артистов красную дорожку попросту проигнорировали, испугавшись испортить макияж и прически. Певица Люся Чеботина выпорхнула из машины и сразу взяла в руки зонт. Все интервью и общение она попросила отложить на потом.
«Мы размокнем под дождем, — Люся переживала за укладку и макияж. — Или давайте после выступления, чтобы потом заново нам не пришлось собирать».
Алексей Чумаков выходить на дорожку не стал. Когда он вышел из машины, дождь заметно усилился. Поэтому певец сразу направился в гримерку. К слову, на «Новой волне» Алексей впервые появился после сложнейшей операции на позвоночнике. Кстати, с хирургом, который оперировал Алексея, договорилась продюсер Яна Рудковская. Оказывается, об этом ее попросила певица Юля Ковальчук.
«Мне приятно, что я людям помогаю: не трачу время зря, — улыбалась Яна. — Но Лешу я еще после операции не видела, потому что у самой график очень напряженный».
Кстати, Рудковской на «Новой волне» повезло больше других. Когда она пришла на красную дорожку, дождь на время прекратился. Правда, ненадолго: спустя десять минут он вновь начался с новой силой.
«Дайте мне свой дождевик, — то ли в штуку, то ли всерьез попросила Яна одного из журналистов. Тот несколько замешкался: было видно, что расставаться с дождевиком он не торопился. — Вот, какие мужчины пошли: даже дождевик жалко», — выпалила Яна.
Впрочем, были и те артисты, кто героически выдержал все атрибуты звездной профессии, даже несмотря на непогоду. Среди них была певица Ева Власова, а также телеведущий Владимир Маркони. Тот приехал на «Новую волну» вместе с супругой Ксенией. Интервью они давали под зонтом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.