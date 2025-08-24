Природная стихия сорвала планы звезд на «Новой волне»: как прошел второй день конкурса

На «Новой волне» Алексей Чумаков впервые вышел в свет после сложной операции
Второй день «Новой волны» омрачил дождь
Второй конкурсный день «Новой волны» прошел под знаком непогоды. Звездам пришлось справляться со шквалистым ветром и сильным дождем. Из-за разбушевавшейся стихии настроение участвующих в концерте знаменитостей испортилось напрочь, сообщает корреспондент URA.RU.

Каждый вечер на «Новой волне» начинается с красной дорожки, по которой проходят знаменитости. Однако вчера всласть попозировать фотографам артистам не удалось. А многие из них были вынуждены и вовсе отказаться от выхода на дорожку. В Казани неожиданно начался дождь, который периодически превращался в самый настоящий ливень.

Поэтому большинство артистов красную дорожку попросту проигнорировали, испугавшись испортить макияж и прически. Певица Люся Чеботина выпорхнула из машины и сразу взяла в руки зонт. Все интервью и общение она попросила отложить на потом.

«Мы размокнем под дождем, — Люся переживала за укладку и макияж. — Или давайте после выступления, чтобы потом заново нам не пришлось собирать».

Алексей Чумаков выходить на дорожку не стал. Когда он вышел из машины, дождь заметно усилился. Поэтому певец сразу направился в гримерку. К слову, на «Новой волне» Алексей впервые появился после сложнейшей операции на позвоночнике. Кстати, с хирургом, который оперировал Алексея, договорилась продюсер Яна Рудковская. Оказывается, об этом ее попросила певица Юля Ковальчук.

«Мне приятно, что я людям помогаю: не трачу время зря, — улыбалась Яна. — Но Лешу я еще после операции не видела, потому что у самой график очень напряженный».

Кстати, Рудковской на «Новой волне» повезло больше других. Когда она пришла на красную дорожку, дождь на время прекратился. Правда, ненадолго: спустя десять минут он вновь начался с новой силой.

«Дайте мне свой дождевик, — то ли в штуку, то ли всерьез попросила Яна одного из журналистов. Тот несколько замешкался: было видно, что расставаться с дождевиком он не торопился. — Вот, какие мужчины пошли: даже дождевик жалко», — выпалила Яна.

Впрочем, были и те артисты, кто героически выдержал все атрибуты звездной профессии, даже несмотря на непогоду. Среди них была певица Ева Власова, а также телеведущий Владимир Маркони. Тот приехал на «Новую волну» вместе с супругой Ксенией. Интервью они давали под зонтом.

