Ведя переговоры с Москвой, новоизбранный президент США Дональд Трамп должен учитывать, что Россия так или иначе выйдет победителем из украинского конфликта. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Трамп должен понять, что все, что говорят об этом конфликте просто неправда, что русские определенно побеждают, что этого не отменить», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Он отметил, что Россия добьется победы как дипломатически, так и военным путем.
Меркурис подчеркнул, что ни санкции, ни оружие от США не изменят исход. Он также отметил, что российская сторона отклонит предложения Трампа о создании европейского контингента на Украине и заморозке членства Киева в НАТО.
На фоне экономических трудностей Украины и усталости Запада от ее поддержки, все чаще возникают разговоры о необходимости мирных переговоров. Украинский лидер Владимир Зеленский, хотя и запретил переговоры с Россией, намекнул на возможные уступки. Трамп, победивший на выборах, заявил о желании заключить мир за 24 часа, однако российская сторона считает конфликт слишком сложным для быстрого разрешения, передает 360.ru.
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