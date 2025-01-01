В школах России будут изучать патриотические произведения современных авторов

Президент РФ Владимир Путин дал указание включить произведения современных авторов патриотической тематики в перечень рекомендованных книг для внеклассного чтения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Предусмотреть включение литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения», — говорится в перечне поручений. Документ размещен на официальном сайте Кремля.
Также была установлена дата выполнения задачи — 1 июня 2025 года. За реализацию ответственным назначен министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
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