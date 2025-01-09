09 января 2025

Под Воронежем ликвидировали несколько украинских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Под Воронежем два дома пострадали при атаке БПЛА
Под Воронежем два дома пострадали при атаке БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента не было пострадавших. Однако, как стало известно, повреждения получили два частных дома.

По сообщениям, в районе Воронежа было слышно три или четыре взрыва. Также местные жители заметили вспышки в небе, пишет телеканал 360. Две женщины погибли при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

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В Воронежской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента не было пострадавших. Однако, как стало известно, повреждения получили два частных дома. По сообщениям, в районе Воронежа было слышно три или четыре взрыва. Также местные жители заметили вспышки в небе, пишет телеканал 360. Две женщины погибли при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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