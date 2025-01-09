Под Воронежем ликвидировали несколько украинских дронов

В Воронежской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента не было пострадавших. Однако, как стало известно, повреждения получили два частных дома.
По сообщениям, в районе Воронежа было слышно три или четыре взрыва. Также местные жители заметили вспышки в небе, пишет телеканал 360. Две женщины погибли при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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