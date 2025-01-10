Министр обороны Украины озвучил военные планы на 2025 год

Министр обороны Украины надеется на стабилизацию фронта в 2025 году
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Министр обороны Рустем Умеров поручил стабилизировать фронт
Министр обороны Рустем Умеров поручил стабилизировать фронт Фото:
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Стабилизация линии фронта станет основной военной стратегией Украины в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров на встрече с западными союзниками на базе Рамштайн. 

«Стратегия базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизации линии фронта, усилении обороноспособности Украины, усилении защиты неба и морских путей, асимметричных ответах на попытки достичь преимущества за счет масштаба», — цитирует Умерова пресс-служба Минобороны. Детали реализации этой стратегии министр не раскрыл.

В начале года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также приоткрыл планы военных до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. На одной из встреч с подчиненными Сырский поручил увеличить число бригад с активным использованием дронов. 

При этом ситуация для ВСУ на фронте остается сложной. Например, ВС РФ отразили все попытки контратак Киева в Курской области. 

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Стабилизация линии фронта станет основной военной стратегией Украины в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров на встрече с западными союзниками на базе Рамштайн.  «Стратегия базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизации линии фронта, усилении обороноспособности Украины, усилении защиты неба и морских путей, асимметричных ответах на попытки достичь преимущества за счет масштаба», — цитирует Умерова пресс-служба Минобороны. Детали реализации этой стратегии министр не раскрыл. В начале года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также приоткрыл планы военных до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. На одной из встреч с подчиненными Сырский поручил увеличить число бригад с активным использованием дронов.  При этом ситуация для ВСУ на фронте остается сложной. Например, ВС РФ отразили все попытки контратак Киева в Курской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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