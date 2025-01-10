Министр обороны Украины озвучил военные планы на 2025 год

Стабилизация линии фронта станет основной военной стратегией Украины в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров на встрече с западными союзниками на базе Рамштайн.
«Стратегия базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизации линии фронта, усилении обороноспособности Украины, усилении защиты неба и морских путей, асимметричных ответах на попытки достичь преимущества за счет масштаба», — цитирует Умерова пресс-служба Минобороны. Детали реализации этой стратегии министр не раскрыл.
В начале года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также приоткрыл планы военных до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. На одной из встреч с подчиненными Сырский поручил увеличить число бригад с активным использованием дронов.
При этом ситуация для ВСУ на фронте остается сложной. Например, ВС РФ отразили все попытки контратак Киева в Курской области.
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