Российские морпехи спасли раненого солдата ВСУ

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Пленный солдат ВСУ жалеет, что не сдался в российский плен раньше
Пленный солдат ВСУ жалеет, что не сдался в российский плен раньше Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские морпехи, штурмовавшие Великую Новоселку в ДНР, спасли и эвакуировали раненого украинского военнослужащего. Об этом сообщил сам пленный Сергей Савченко.

«Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально... Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение. Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились», — заявил Савченко в беседе с РИА Новости.

По словам военного ВСУ, он получил ранения в области спины, ягодиц и бедер. Также были травмированы пальцы ног. Несмотря на множество полученных травм, морпехи-тихоокеанцы оказали ему необходимую медицинскую помощь и успешно осуществили его эвакуацию в безопасную зону.

Савченко также заявил, что сейчас он сожалеет о том, что не сдался в плен раньше, до получения ранений. Военнослужащий признал, что опасения перед пленом были напрасными, и, сдавшись ранее, он мог избежать лишних тяжелых травм.

В воскресенье, 26 января, ВС РФ взяли под контроль важный стратегический объект — Великую Новоселку в ДНР. В операции по освобождению была задействована группировка «Восток».

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Российские морпехи, штурмовавшие Великую Новоселку в ДНР, спасли и эвакуировали раненого украинского военнослужащего. Об этом сообщил сам пленный Сергей Савченко. «Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально... Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение. Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились», — заявил Савченко в беседе с РИА Новости. По словам военного ВСУ, он получил ранения в области спины, ягодиц и бедер. Также были травмированы пальцы ног. Несмотря на множество полученных травм, морпехи-тихоокеанцы оказали ему необходимую медицинскую помощь и успешно осуществили его эвакуацию в безопасную зону. Савченко также заявил, что сейчас он сожалеет о том, что не сдался в плен раньше, до получения ранений. Военнослужащий признал, что опасения перед пленом были напрасными, и, сдавшись ранее, он мог избежать лишних тяжелых травм. В воскресенье, 26 января, ВС РФ взяли под контроль важный стратегический объект — Великую Новоселку в ДНР. В операции по освобождению была задействована группировка «Восток».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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