Российские морпехи спасли раненого солдата ВСУ

Российские морпехи, штурмовавшие Великую Новоселку в ДНР, спасли и эвакуировали раненого украинского военнослужащего. Об этом сообщил сам пленный Сергей Савченко.
«Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально... Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение. Раны обработали, необходимые уколы, антибиотик дали. Позаботились», — заявил Савченко в беседе с РИА Новости.
По словам военного ВСУ, он получил ранения в области спины, ягодиц и бедер. Также были травмированы пальцы ног. Несмотря на множество полученных травм, морпехи-тихоокеанцы оказали ему необходимую медицинскую помощь и успешно осуществили его эвакуацию в безопасную зону.
Савченко также заявил, что сейчас он сожалеет о том, что не сдался в плен раньше, до получения ранений. Военнослужащий признал, что опасения перед пленом были напрасными, и, сдавшись ранее, он мог избежать лишних тяжелых травм.
В воскресенье, 26 января, ВС РФ взяли под контроль важный стратегический объект — Великую Новоселку в ДНР. В операции по освобождению была задействована группировка «Восток».
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