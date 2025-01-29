Учительницу из Горловки отправили в колонию за шпионаж для СБУ

Учительница из Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) собирала данные о ВС РФ и передавала Службам безопасности Украины. Как сообщили в прокуратуре региона, ее приговорили к 11 годам колонии.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы города Горловки. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)» — передает ТАСС заключение суда. Отмечается, что женщина работала учительницей русского языка и литературы.
Суд установил, что с февраля по июнь 2023 года преподавательница одной из школ собирала информацию о количестве и местоположении российских военнослужащих, проходивших лечение в военном госпитале. По данным прокуратуры ДНР, она передавала эти сведения Службе безопасности Украины.
Такая информация потенциально могла быть использовано для нанесения ударов по бойцам ВС РФ. Женщина была осуждена на 11 лет в колонии общего режима. Следствие проводилось подразделением УФСБ России по данному региону.
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