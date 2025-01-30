Эксперт назвал самые ожидаемые события в мире спорта в 2025 году

Самыми ожидаемыми спортивными мероприятиями первой половины 2025 года являются финал Лиги Чемпионов, финал Кубка России по футболу, а также бои UFC, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом URA.RU заявил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.
«При этом финал Лиги Чемпионов стал самым ожидаемым спортивным событием в рамках нашего опроса среди аудитории — за него проголосовали 34% опрошенных», — передает Гусев результаты опроса. Он уточнил, что в текущем году в регламент Лиги чемпионов были внесены изменения, которые ужесточили условия для участвующих команд. Второе и третье место списка ожидаемых спортивных событий заняли финал Кубка России, который пройдет 1 июня 2025 года, и бои UFC в Лос-Анджелесе.
Гусев отметил, что в ближайшем турнире UFC, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) примут участие несколько российских спортсменов. В числе прочих, в бою выступит непобежденный дагестанский боец Шарабутдин Магомедов. Также на экранах можно будет увидеть Сергея Павловича, который попытается переломить серию из двух поражений в предстоящем поединке.
Также среди наиболее ожидаемых спортивных мероприятий первой половины года россияне выделяют плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2024/2025 года (с 26 марта по 25 мая) и Чемпионат мира по хоккею (с 9 по 25 мая). За каждое из этих мероприятий отдали голоса 17% аудитории.
Кроме того, в топ спортивных событий вошли 24-часовая гонка Ле Мана во Франции (14 июня), которая привлекает 6% опрошенных, Ралли Дакар в Саудовской Аравии (с 4 по 7 января) с 4% и чемпионат России по биатлону (с 26 по 30 марта), который заинтересовал 3% аудитории. Биатлонные соревнования особенно привлекательны благодаря своей непредсказуемости и напряженности до последних моментов, отмечает Гусев.
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