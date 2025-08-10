Кадыров показал упавшие в Чечне беспилотники ВСУ. Видео

Кадыров: два БПЛА обнаружены в Шелковском и Надтеречном районах Чечни
ВСУ атаковали Чеченскую Республику, сообщил Кадыров
ВСУ атаковали Чеченскую Республику, сообщил Кадыров Фото:
Спецоперация РФ на Украине

В Чеченской Республике за минувшие двое суток были сбиты два беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории региона. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Сбиты аппараты были в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа. При публикации он также разместил видео, на котором зафиксированы сбитые беспилотники.

Глава республики выразил благодарность Республиканскому оперативному штабу по проведению специальной военной операции под руководством Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию Воздушно-космических сил России за оперативные и скоординированные действия. Кадыров также обратился к жителям региона с призывом сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов незамедлительно сообщать по номеру 112.

