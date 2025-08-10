В Госдуме посоветовали Зеленскому «молчать в тряпочку»

Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского помолчать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за слов Зеленского, касательно территориальных уступок в конфликте, ему посоветовали замолчать
Из-за слов Зеленского, касательно территориальных уступок в конфликте, ему посоветовали замолчать Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее отверг возможность территориальных уступок в конфликте, следовало бы воздержаться от громких заявлений и помолчать. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов», — заявил Шеремет в беседе с РИА «Новости». 

Он также отметил, что президент Украины заблуждается, если считает себя незаменимым политиком. Так, парламентарий подчеркнул, что в повестке международных споров нерешенный вопрос по Киеву занимает лишь одно из многих мест». 

Накануне встречи на Аляске 15 августа между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на территориальные уступки. В этом он сослался на положения Конституции Украины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее отверг возможность территориальных уступок в конфликте, следовало бы воздержаться от громких заявлений и помолчать. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов», — заявил Шеремет в беседе с РИА «Новости».  Он также отметил, что президент Украины заблуждается, если считает себя незаменимым политиком. Так, парламентарий подчеркнул, что в повестке международных споров нерешенный вопрос по Киеву занимает лишь одно из многих мест».  Накануне встречи на Аляске 15 августа между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на территориальные уступки. В этом он сослался на положения Конституции Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...