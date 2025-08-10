В Госдуме посоветовали Зеленскому «молчать в тряпочку»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее отверг возможность территориальных уступок в конфликте, следовало бы воздержаться от громких заявлений и помолчать. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер шестнадцатый и ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов», — заявил Шеремет в беседе с РИА «Новости».
Он также отметил, что президент Украины заблуждается, если считает себя незаменимым политиком. Так, парламентарий подчеркнул, что в повестке международных споров нерешенный вопрос по Киеву занимает лишь одно из многих мест».
Накануне встречи на Аляске 15 августа между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на территориальные уступки. В этом он сослался на положения Конституции Украины.
