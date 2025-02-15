В России 15 февраля традиционно отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Этот день посвящен не только горю по ушедшим, но и увековечиванию памяти о тех, кто в различное время защищал интересы страны за рубежом. В 2025 году мероприятия проводятся в субботу. Об истории и традициях праздника — в фотогалерее URA.RU.
Памятная дата связана с историческим событием 1989 года, когда был завершен вывод советских войск из Афганистана. В течение афганской войны более 15 тысяч советских солдат были убиты. По традиции, 15 февраля по всей России проходят различные памятные мероприятия, включая митинги, церемонии возложения цветов к военным мемориалам и встречи ветеранов. На зданиях государственных учреждений флаги приспускаются в знак траура. Кроме того, общественные и патриотические организации организуют акции и проводят уроки мужества в образовательных учреждениях.
В столице Таджикистана Душанбе состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу Александра Мироненко, Героя Советского Союза, который погиб в 1980 году в Афганистане. В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, ветераны, посол России в Таджикистане Семен Григорьев, военный атташе Вячеслав Хлестов, сотрудники 201-й российской военной базы, представители Россотрудничества, министерства обороны Таджикистана и местных органов власти.
В Хабаровском крае состоялось шествие ветеранов боевых действий и родственников погибших. Также прошла церемония возложения цветов. В Иркутске прошел митинг на площади Декабристов возле монумента, посвященного «Иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга». В Омске, Твери и Воронеже также традиционно чтят память погибших возложением цветов у памятников.
История афганской войны
В июле 1973 года в Афганистане был осуществлен госпереворот, в результате которого монархия была отменена и в стране установилась республиканская форма правления. В 1978 году к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана, инициировавшая ряд радикальных реформ, вызвавших недовольство среди населения. В это же время, Афганистан стал объектом активного внешнего вмешательства: СССР поддерживал новое правительство, тогда как США и некоторые другие страны оказывали помощь армированным силам оппозиции.
К 1979 году страна превратилась в поле борьбы между Советским Союзом и Штатами, что привело к решению Политбюро ЦК КПСС от 12 декабря 1979 года о введении советских войск. Вскоре после этого началась операция «Шторм-333», в ходе которой был убит президент Афганистана Хафизулла Амин, а к власти пришел Бабрак Кармаль.
Несмотря на изначальные планы, конфликт перерос в затяжную войну. В 1982 году советский контингент провел крупные Панджшерские кампании, а с апреля 1985 года началась поддержка операций с применением авиации, артиллерии и инженерных подразделений. Однако, несмотря на значительные успехи, конфликт не удалось разрешить.
К середине 1980-х стало ясно, что присутствие СССР в Афганистане не приведет к мирному разрешению конфликта. В 1986 году генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о намерении вывести войска. По итогам Женевского соглашения 1988 года с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года был осуществлен поэтапный вывод советских сил.
Афганская война продолжалась более девяти лет и унесла жизни свыше 15 тысяч советских солдат и офицеров, более 53 тысяч получили ранения, 417 человек пропали без вести. Этот конфликт стал одним из крупнейших после Великой Отечественной войны и оказал значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР и дальнейшую историю Афганистана.
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