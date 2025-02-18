Власти Петербурга планируют установку камер для слежки за мигрантами

Ожидается, что Восемь тысяч камер в Санкт-Петербурге будут оснащены системами распознавания этнической принадлежности. Об этом заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга руководитель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов в ходе отчета о деятельности своего ведомства за прошедший год.
«В 2025 году в комитете собираются следить за скоплением мигрантов с помощью камер. Восемь тысяч городских камер хотят оснастить системой распознавания этнической принадлежности», — передает «Фонтанка» заявления Капитанова.
Согласно его словам, несмотря на активные усилия по улучшению взаимопонимания между различными этническими группами, общественное мнение остается в большей степени критическим. Только 43% жителей оценили ситуацию положительно, что значительно ниже ожидаемых результатов. Капитанов отметил, что в ответ на жалобы граждан о нарушениях ПДД мигрантами, в частности, на электровелосипедах, комитет активно работает над решением этой проблемы. Так, рассматривается ограничение их деятельности в сфере доставки.
В рамках улучшения межнациональных отношений в городе был организован культурный конкурс «Многогранный Петербург». Более 5 тысяч человек, включая мигрантов, приняли участие в мероприятиях, демонстрируя свои таланты в пении и танцах под российскую музыку. Также были организованы экскурсии по городу для 807 мигрантов, что способствовало лучшему пониманию культурного и исторического наследия региона.
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