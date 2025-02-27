В каких сферах роботы могут заменить человека

В России роботы могут заменить работников крупных и мелкосерийных предприятий, рассказал в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU советник директора по роботизации Университета Иннополис Тимур Сатдаров. По его словам, на предприятиях останутся специалисты, контролирующие процесс и запускающие роботов — операторы. Высвобожденные человеческие ресурсы можно использовать для покорения космоса, считает он.
В новом выпуске мы рассказываем, где уже успешно используются роботы и узнаем прогноз эксперта, какие сферы будут закрывать роботы в ближайшем будущем. Подробнее в новом выпуске «По фактам» в VK Видео.
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