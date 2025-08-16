Врач назвал шесть продуктов, которые уберегут от рака кишечника

Врач Салхаб: орехи, йогурт и яблоки полезны для профилактики рака кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
Правильное питание помогает снизить риск развития рака органов ЖКТ
Правильное питание помогает снизить риск развития рака органов ЖКТ Фото:

При профилактике рака органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, кишечника, нужно употреблять в пищу орехи, йогурт, авокадо и ряд других продуктов. Об этом сообщил врач Джозеф Салхаб, отметив, что, например, включение йогурта в ежедневный рацион снижает риск развития онкологии органов ЖКТ на 20%. 

«Ежедневное употребление йогурта с природными пробиотиками может снизить риск рака кишечника на 20%», — сказал Салхаб. Информацию приводит издание «Чемпионат»

Среди других продуктов, регулярное употребление которых способствует снижению вероятности развития онкологических заболеваний кишечника, врач выделил орехи (миндаль, фундук и грецкие) — они содержат большое количество клетчатки, белка и омега-3 жирных кислот, что также положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, и яблоки входят в этот список: согласно исследованиям, ежедневное употребление одного этого фрукта может снизить риск колоректального рака почти вдвое за счет высокого содержания антиоксидантов и клетчатки. При этом киви способствует нейтрализации свободных радикалов и обеспечивает организм примерно 80% суточной потребности в витамине C. Также и авокадо богато фитонутриентами, обладающими выраженным противоопухолевым действием. В свою очередь, помидоры содержат ликопин — мощный антиоксидант, способствующий снижению риска развития опухолей пищеварительного тракта.

Джозеф Салхаб акцентировал внимание на том, что сбалансированный рацион не является альтернативой профессиональной медицинской диагностике. При появлении настораживающих признаков — изменении характера стула, болях в животе или необъяснимой потере массы тела — необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. Медик также отметил, что на сегодняшний день наблюдается тенденция к «омоложению» рака кишечника — заболевание все чаще диагностируется у лиц младше 50 лет. Точные причины этого явления пока не установлены, но эксперты связывают его с факторами окружающей среды, употреблением пищевых добавок и наличием микропластика в продуктах питания.

Ранее руководитель онкоцентра «СМ-Клиника» Александр Серяков сообщила, что брокколи могут снижать риск онкозаболеваний молочной железы благодаря уникальному веществу — сульфорафану. Это подтверждено исследованиями Университета Мичигана (США). Также сульфорафан эффективен против опухолей простаты, шейки матки и яичников.

