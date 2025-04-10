Хинштейн пообещал кару всем, кто участвовал во вторжении в Курскую область

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел параллели между действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе и преступлениями немецких фашистов во время Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в эфире Первого канала, сравнивая описание зверств времен войны с современными событиями в Курской области. Причем он пообещал, что каждый, кто участвовал в преступлениях в российском регионе, ответят за свои преступления — их настигнет кара.
«Эти преступления [в контексте вторжения в Курскую область] не имеет срока давности. Каждый, кто участвовал в убийствах, в грабежах, в разбоях, обязательно за это ответит», — обозначил Хинштейн в эфире Первого канала, отметив, что тех настигнет кара. Он также обратил внимание, что описание преступлений, совершенных немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны, во многом один в один схожи с тем, что творят украинские нацисты сегодня.
В качестве пример Хинштейн привел момент, когда ВСУ вошли в Горналь (село в Суджанском районе Курской области). Первое, с его слов, что они сделали, — прямой наводкой из танка расстреляли Свято-Николаевский монастырь. Александр Хинштейн в целом подчеркнул, что такие преступления совершаются осознанно и подлежат уголовному преследованию. Причем подобные преступления не имеют срока давности, заключил он.
Хинштейн ранее уже выражал свою позицию относительно действий ВСУ на территории региона, называя их варварскими и обещая, что преступления не останутся безнаказанными. Он лично посетил места, где, по его словам, украинские военные совершали преступления против мирного населения и культурных объектов, что, по его мнению, подтверждает серьезность намерений привлечь виновных к ответственности. ВСУ организовали свое вторжение еще в августе 2024 года. Большинство из них покинули российский регион только к середине марта текущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.