Жители Одессы несут цветы к памятникам советским солдатам

Жители Одессы отметили 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, возложив цветы к стеле города-героя, посвященной советским солдатам. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». События происходили на площади 10 апреля, которая названа в честь даты освобождения.
Авторы материала отмечают, что среди участников мероприятия были жители, которые лично пережили те события. Одна из них, 86-летняя Светлана, поделилась своими воспоминаниями: «Меня освободили в Беляевке 7 апреля. Когда меня нашел [советский] солдат, то поставил на ноги, а я падала — не могла стоять, сил не было», — цитирует ее слова «Общественное». Кроме того, к акции присоединились и высокопоставленные личности, включая губернатора Одесской области Олега Кипера, который также возложил цветы и отметил это событие в своем telegram-канале.
Советские войска 10 апреля 1944 года находящиеся под руководством генерала Родиона Малиновского, завершили освобождение Одессы от немецко-румынской оккупации, которая длилась 907 дней. В операции по вытеснению вражеских сил из города принимали активное участие местные партизаны и подпольщики, которым удалось предотвратить исполнение планов немцев по взрыву портовых сооружений, складов и других важных объектов. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Одесса была удостоена ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за несомненные заслуги перед Отечеством, а также за мужество и героизм, продемонстрированные ее жителями в ходе борьбы против гитлеровских захватчиков.
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