В Европе не захотели обострять отношения с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о временной приостановке введения контрмер Евросоюза на пошлины США на срок в 90 дней. Это решение было принято для того, чтобы дать шанс переговорам между ЕС и Вашингтоном. При этом работа над контрмерами продолжится, несмотря на их временное приостановление. До этого, накануне, ЕС принял решение о введении торговых тарифов в отношении Соединенных Штатов.
«Мы приняли к сведению объявление президента [США Дональда] Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней. Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, тарифы будут введены», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что если переговоры не приведут к желаемому результату, введение контрмер будет неизбежным. Евросоюз готов продолжить разработку новых тарифов против США, если дипломатические усилия окажутся безуспешными. Это подчеркивает серьезность намерений ЕС в отношении защиты своих экономических интересов.
Вечером 9 апреля Трамп приостановил пошлины в отношении 75 стран на 90 дней. Это произошло после того, как Евросоюз жестко ответил США на торговые пошлины и ввел ответные меры.
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