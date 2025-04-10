ФСБ подтвердила обмен заключенными

ФСБ России официально подтвердила факт обмена заключенными между Россией и США при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявили представители ФСБ.
«10 апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров. Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.
Гражданин России Артур Петров был задержан в 2023 году на Кипре по запросу США и экстрагирован в 2024 году по обвинению в нарушении экспортного контроля. Ему грозило до 20 лет тюрьмы.
Ксения Карелина была осуждена на 12 лет за финансовую помощь иностранному государству. ФСБ также подчеркнули, что Карелина перед передачей американской стороне была помилована указом президента России, изданным в апреле текущего года.
10 апреля стартовали переговоры между представителями России США. Встреча проходит на территории Турции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.