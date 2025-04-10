Части ВСУ попали в огненный мешок между Дзержинском и Димитровым

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Российские солдаты окружают ВСУ в районе Дзержинска, недалеко от Покровска
Российские солдаты окружают ВСУ в районе Дзержинска, недалеко от Покровска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска оказались в окружении между Торецком и Мирноградом, чуть восточнее Покровска. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«На мирноградско-троицком направлении, или по-другому мы говорим — димитрово-дзержинское направление, это восточнее Покровска или нашего Красноармейска, тоже идут серьезные бои и продвижение наших войск в районе Калиново, Тарасовки, выравниваниваются позиции, то есть там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровым», — сообщил Кимаковский в эфире программы Соловьев Life.

Он отметил, что сейчас российские бойцы фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград. По словам Кимаковского, в зоне боевых действий между Торецком и Мирноградом ведутся серьезные бои. Войска ВС РФ активно продвигаются в ДНР, выдавливая украинские силы на север.

Украинские войска, ранее отступившие с Курской области, были переброшены на красноармейское направление, где сейчас идут интенсивные бои. Это направление включает в себя территории вокруг Покровска и Красноармейска, где, по последним данным, украинские силы оказались в окружении между Торецком и Мирноградом. Также проходят активные столкновения в Сумской области. Недавно на этом направлении была освобождена от ВСУ Журавка. Недавно украинские военные также попадали в огневой мешок у Новоегоровки, передает RT.

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Украинские войска оказались в окружении между Торецком и Мирноградом, чуть восточнее Покровска. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «На мирноградско-троицком направлении, или по-другому мы говорим — димитрово-дзержинское направление, это восточнее Покровска или нашего Красноармейска, тоже идут серьезные бои и продвижение наших войск в районе Калиново, Тарасовки, выравниваниваются позиции, то есть там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровым», — сообщил Кимаковский в эфире программы Соловьев Life. Он отметил, что сейчас российские бойцы фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград. По словам Кимаковского, в зоне боевых действий между Торецком и Мирноградом ведутся серьезные бои. Войска ВС РФ активно продвигаются в ДНР, выдавливая украинские силы на север. Украинские войска, ранее отступившие с Курской области, были переброшены на красноармейское направление, где сейчас идут интенсивные бои. Это направление включает в себя территории вокруг Покровска и Красноармейска, где, по последним данным, украинские силы оказались в окружении между Торецком и Мирноградом. Также проходят активные столкновения в Сумской области. Недавно на этом направлении была освобождена от ВСУ Журавка. Недавно украинские военные также попадали в огневой мешок у Новоегоровки, передает RT.
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