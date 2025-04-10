Украинца Чалого* осудили на 16 лет за отправку посылок с бомбами

Второй Западный окружной военный суд приговорил киевлянина Вадима Чалого (включен в список экстремистов и террористов РФ) к 16 годам лишения свободы за покушение на теракт в отношении трех высокопоставленных офицеров Минобороны РФ. Об этом сообщают журналисты. Ранее отмечалось, что осужденный мужчина пытался отправить взрывное устройство под видом подарка.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Вадиму Чалому 16 лет лишения свободы», — огласила приговор судья. Ее слова передает ТАСС. По приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы после освобождения.
Вадим Чалый полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевших. Его защита считает, что назначенное наказание чрезмерно строгое.
До этого сообщалось также, что Чалый действовал по указу СБУ. В украинским ведомстве обещали выплачивать ему по тысяче рублей за каждую доставленную посылку офицерам Минобороны РФ. По итогу киевлянин за все время сотрудничества со службой получил всего две тысячи.
*Вадим Чалый включен в список экстремистов и террористов
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