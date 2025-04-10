ФСБ рассекретила документы о действиях партизан и подпольщиков во время ВОВ

Архивные материалы о деятельности партизан и членов подпольных группировок в Крыму в период Великой Отечественной войны были обнародованы региональным отделением Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документы рассекретили в рамках проекта «Без срока давности».
«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило большой комплекс архивных документов о деятельности партизанских отрядов и подпольных организаций на территории Республики Крым», — передает информацию из документов РИА Новости Крым. В числе документов был рассказ Ибрагима Аганина, внедренного в тайную полицию нацистов. Оказалось, что выполняя задание советских органов контрразведки, он смог внедриться в качестве переводчика в контрразведывательный орган 17-й немецкой армии. В связи с этим ему пришлось оказаться свидетелем жестких допросов над советскими разведчиками, партизанами и другими задержанными.
Так, ему стала известна история ареста и гибели двух парашютистов «дяди Володи и Павлика», которые были заброшены в Крым, но были выявлены врагом. Он был свидетелем их многочасовых избиений. По его словам, они держались стойко.
По словам историков, рассекреченные архивы — огромная работа, проделанная органами безопасности и прокуратуры по расследованию преступлений, совершенных нацистами в Крыму. В ведомстве отметили, что работа в данном направлении будет продолжена и дальше.
Совсем скоро ФСБ обещает открыть еще один массив архивов. К 80-летию Победы историки будут опубликованы документы особой важности о деятельности советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны.
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