В Брянской области трое взрослых и младенец пострадали из-за атаки ВСУ

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В Брянской области пострадали четыре человека из-за атаки ВСУ
В Брянской области пострадали четыре человека из-за атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по Суземскому району в Брянской области, в результате чего пострадали трое взрослых и один младенец. Они были экстренно госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

«Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что все пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Губернатор Брянской области также выразил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь. Он также призвал земляков быть бдительными и соблюдать меры безопасности, подчеркивая, что ВСУ действуют бесчеловечно и подло, атакуя мирных граждан. 

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ВСУ нанесли удар по Суземскому району в Брянской области, в результате чего пострадали трое взрослых и один младенец. Они были экстренно госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.  «Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что все пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор Брянской области также выразил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь. Он также призвал земляков быть бдительными и соблюдать меры безопасности, подчеркивая, что ВСУ действуют бесчеловечно и подло, атакуя мирных граждан. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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