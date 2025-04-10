В Брянской области трое взрослых и младенец пострадали из-за атаки ВСУ

ВСУ нанесли удар по Суземскому району в Брянской области, в результате чего пострадали трое взрослых и один младенец. Они были экстренно госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что все пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Губернатор Брянской области также выразил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь. Он также призвал земляков быть бдительными и соблюдать меры безопасности, подчеркивая, что ВСУ действуют бесчеловечно и подло, атакуя мирных граждан.
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