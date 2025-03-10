ЦБ понизил курсы доллара и евро

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Центробанк понизил курсы доллара и евро
Центробанк понизил курсы доллара и евро Фото:

Центробанк объявил о снижении курсов основных зарубежных валют. По данным пресс-службы регулятора, курс доллара и евро уменьшился почти на рубль, а курс юаня снизился на 15,89 копейки.

Официальный курс юаня к рублю понизили на 15,89 копейки, с 12,2387 до 12,0798 рубля. Курс доллара установили на уровне 88,38 рубля. Евро стал дешевле на 1,42 рубля — его курс снизился с 96,86 до 95,44 рубля. Такие данные передает регулятор на официальном сайте Банка России.

Еще в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что различные ограничения на банки и Мосбиржу повлияли по итогу на структуру валютного рынка и волатильность курса. Набиуллина также предостерегла, что наблюдаемые изменения курса валют являются временными. В ЦБ отмечали ранее, что колебания курсов иностранных валют относительно рубля достигли максимальных значений с 2022 года. В России спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу текущего года, передает MK.RU.

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Центробанк объявил о снижении курсов основных зарубежных валют. По данным пресс-службы регулятора, курс доллара и евро уменьшился почти на рубль, а курс юаня снизился на 15,89 копейки. Официальный курс юаня к рублю понизили на 15,89 копейки, с 12,2387 до 12,0798 рубля. Курс доллара установили на уровне 88,38 рубля. Евро стал дешевле на 1,42 рубля — его курс снизился с 96,86 до 95,44 рубля. Такие данные передает регулятор на официальном сайте Банка России. Еще в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что различные ограничения на банки и Мосбиржу повлияли по итогу на структуру валютного рынка и волатильность курса. Набиуллина также предостерегла, что наблюдаемые изменения курса валют являются временными. В ЦБ отмечали ранее, что колебания курсов иностранных валют относительно рубля достигли максимальных значений с 2022 года. В России спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу текущего года, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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