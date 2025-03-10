ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк объявил о снижении курсов основных зарубежных валют. По данным пресс-службы регулятора, курс доллара и евро уменьшился почти на рубль, а курс юаня снизился на 15,89 копейки.
Официальный курс юаня к рублю понизили на 15,89 копейки, с 12,2387 до 12,0798 рубля. Курс доллара установили на уровне 88,38 рубля. Евро стал дешевле на 1,42 рубля — его курс снизился с 96,86 до 95,44 рубля. Такие данные передает регулятор на официальном сайте Банка России.
Еще в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что различные ограничения на банки и Мосбиржу повлияли по итогу на структуру валютного рынка и волатильность курса. Набиуллина также предостерегла, что наблюдаемые изменения курса валют являются временными. В ЦБ отмечали ранее, что колебания курсов иностранных валют относительно рубля достигли максимальных значений с 2022 года. В России спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу текущего года, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.