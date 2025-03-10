ЦБ: рубль резко укрепился по отношению к доллару и юаню

В феврале рубль значительно укрепился по отношению к доллару США и юаню, сообщили в Центробанке РФ. Американская валюта потеряла 10,5% своей стоимости, опустившись до отметки в 87,7 рублей, в то время как курс юаня снизился на 10,6%, достигнув уровня 11,96 рублей.
«По итогам февраля доллар США ослаб относительно рубля на 10,5%, до 87,7 руб., а юань — на 10,6%, до 11,96 рубля», — говорится в отчете ЦБ. При этом относительно других валют ослабление доллара было незначительным: индекс DXY снизился лишь на 0,7%.
Кроме того, сообщается, что колебания курсов иностранных валют относительно рубля достигли максимальных значений с 2022 года, составив 16,3% по доллару и 14,2% по юаню. Укрепление рубля наблюдается уже второй месяц подряд, что связывают с ожиданием снижения геополитической напряженности и изменениями в импорте.
В конце февраля Банк России принял решение о повышении официального курса доллара с 1 марта до 88,26 рублей, увеличив его на 0,56 рубля. Курс евро при этом снизится на 0,47 рубля до 91,57 рубля, а юань подорожает на 0,12 рубля до 12,08 рубля. На внебиржевом рынке курс доллара недавно впервые с 2024 года опустился ниже 86 рублей.
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