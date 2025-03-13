Лукашенко: Киев, скорее всего, не согласится на перемирие

Киев может не согласиться на перемирие и, вероятнее всего, рассчитывает на такую же позицию Москвы. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл 13 марта на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Скорее всего, украинцы не согласятся [на перемирие]... Тридцать дней ... на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. И насчет нарушение [перемирия]. Вряд ли украинцы с этим согласятся», — сказал Лукашенко на встрече со СМИ перед переговорами с Путиным. Слова Лукашенко передает ТАСС.
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