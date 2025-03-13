Лукашенко: Киев, скорее всего, не согласится на перемирие

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Лукашенко считает, что Киев не пойдет на временное перемирие
Лукашенко считает, что Киев не пойдет на временное перемирие Фото:

Киев может не согласиться на перемирие и, вероятнее всего, рассчитывает на такую же позицию Москвы. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл 13 марта на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Скорее всего, украинцы не согласятся [на перемирие]... Тридцать дней ... на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. И насчет нарушение [перемирия]. Вряд ли украинцы с этим согласятся», — сказал Лукашенко на встрече со СМИ перед переговорами с Путиным. Слова Лукашенко передает ТАСС.

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Киев может не согласиться на перемирие и, вероятнее всего, рассчитывает на такую же позицию Москвы. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл 13 марта на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. «Скорее всего, украинцы не согласятся [на перемирие]... Тридцать дней ... на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. И насчет нарушение [перемирия]. Вряд ли украинцы с этим согласятся», — сказал Лукашенко на встрече со СМИ перед переговорами с Путиным. Слова Лукашенко передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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