Baza: БТР раздавил легковушку в Махачкале, водитель погиб. Видео

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Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи
Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи Фото:

Бронетранспортер переехал автомобиль «Лада Приора» в Махачкале. Водитель легковушки погиб на месте, сообщает Baza.

«Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, 57», — сообщает Baza со ссылкой на очевидцев. По словам очевидце, за рулем «Лады» находился молодой человек. Водитель легковушки погиб на месте. Трагедия произошла на пешеходном переходе. 

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, передает МВД Дагестана. По данным полиции, авария произошла примерно в 14.30 на окраине Махачкалы.

Видео опубликовано в telegram-канале «Штаб Дагестана»

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Бронетранспортер переехал автомобиль «Лада Приора» в Махачкале. Водитель легковушки погиб на месте, сообщает Baza. «Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, 57», — сообщает Baza со ссылкой на очевидцев. По словам очевидце, за рулем «Лады» находился молодой человек. Водитель легковушки погиб на месте. Трагедия произошла на пешеходном переходе.  Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, передает МВД Дагестана. По данным полиции, авария произошла примерно в 14.30 на окраине Махачкалы. Видео опубликовано в telegram-канале «Штаб Дагестана»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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