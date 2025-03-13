Бронетранспортер переехал автомобиль «Лада Приора» в Махачкале. Водитель легковушки погиб на месте, сообщает Baza.
«Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, 57», — сообщает Baza со ссылкой на очевидцев. По словам очевидце, за рулем «Лады» находился молодой человек. Водитель легковушки погиб на месте. Трагедия произошла на пешеходном переходе.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, передает МВД Дагестана. По данным полиции, авария произошла примерно в 14.30 на окраине Махачкалы.
Видео опубликовано в telegram-канале «Штаб Дагестана»
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