Глава Минфина США пригрозил России новыми санкциями

Администрация президента США Дональда Трампа готова ввести самые жесткие санкции против России. Об это заявил американский Министр финансов Скотт Бессент, уточнив что ограничения введут незамедлительно, если потребуется для достижения успеха в мирном урегулировании конфликта.
«Если оценивать по шкале от одного до десяти, то [антироссийские] санкции при администрации [экс-президента США Джо] Байдена можно было оценить, возможно, на „тройку“, ближе к ее уходу они ужесточили их до „шестерки“. Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим их до „десятки“», — заявил Бессент. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.
По словам министра, подобные меры являются частью стратегии Трампа, который стремится оказать максимальное давление на стороны для успешного проведения переговоров. Бессент также прокомментировал предыдущие действия администрации Байдена, заявив, что прежняя власть избегала введения самых строгих санкций из-за боязни роста цен на энергоресурсы в США.
При этом Россия показала, что к санкциям можно адаптироваться. Взамен ушедшим компаниям страна стала развивать отечественное производство. А Европа, которая вводила санкции против РФ, все равно продолжает закупать энергоресурсы.
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