Шадаев подтвердил наличие средств для блокировки незаконного контента в Telegram

Глава Минцифры России Максут Шадаев подтвердил наличие средств для блокировки незаконного контента в мессенджере Telegram, но отметил осторожный подход к их использованию. Об этом он сообщил во время заседания комитета Госдумы по информационной политике.
«Что касается Telegram, то определенные возможности блокировать незаконный контент у нас есть... В целом мы стараемся очень осторожно (подходить к этому — прим. URA.RU), вы знаете наш подход», — передает ТАСС слова Шадаева.
Министр также упомянул, что вопрос регистрации владельцев каналов важен в контексте регулирования контента. Подход ведомства касается не только прямой блокировки, но и создания условий для прозрачности и ответственности владельцев telegram-каналов.
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