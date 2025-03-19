Шадаев подтвердил наличие средств для блокировки незаконного контента в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шадаев заявил, что возможность блокировать противоправный контент в Telegram есть
Шадаев заявил, что возможность блокировать противоправный контент в Telegram есть Фото:

Глава Минцифры России Максут Шадаев подтвердил наличие средств для блокировки незаконного контента в мессенджере Telegram, но отметил осторожный подход к их использованию. Об этом он сообщил во время заседания комитета Госдумы по информационной политике.

«Что касается Telegram, то определенные возможности блокировать незаконный контент у нас есть... В целом мы стараемся очень осторожно (подходить к этому — прим. URA.RU), вы знаете наш подход», — передает ТАСС слова Шадаева.

Министр также упомянул, что вопрос регистрации владельцев каналов важен в контексте регулирования контента. Подход ведомства касается не только прямой блокировки, но и создания условий для прозрачности и ответственности владельцев telegram-каналов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минцифры России Максут Шадаев подтвердил наличие средств для блокировки незаконного контента в мессенджере Telegram, но отметил осторожный подход к их использованию. Об этом он сообщил во время заседания комитета Госдумы по информационной политике. «Что касается Telegram, то определенные возможности блокировать незаконный контент у нас есть... В целом мы стараемся очень осторожно (подходить к этому — прим. URA.RU), вы знаете наш подход», — передает ТАСС слова Шадаева. Министр также упомянул, что вопрос регистрации владельцев каналов важен в контексте регулирования контента. Подход ведомства касается не только прямой блокировки, но и создания условий для прозрачности и ответственности владельцев telegram-каналов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...