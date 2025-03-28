Белгородцы и украинец пытались вывести российскую военную продукцию

На территории Белгородской области были арестованы двое граждан России и один гражданин Украины за попытку перевозки военной продукции через границу. По информации регионального управления ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении данных лиц по подозрению в попытке незаконного вывоза военной техники за пределы Российской Федерации, в страны, входящие в Евразийский экономический союз, согласно части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ.
Согласно данным ФСБ, задержанные россияне были сотрудниками одной из коммерческих организаций Белгорода и организовали сговор с украинцем, проживающим в Варшаве. Их целью был незаконный экспорт товаров военного назначения из России. Конкретные детали о том, какая именно продукция планировалась к вывозу, не разглашаются. В случае признания виновными, всем участникам этой операции грозит до десяти лет лишения свободы.
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