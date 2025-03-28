Белгородцы и украинец пытались вывести российскую военную продукцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне пытались незаконно экспортировать продукцию военного назначения из России
Россияне пытались незаконно экспортировать продукцию военного назначения из России Фото:

На территории Белгородской области были арестованы двое граждан России и один гражданин Украины за попытку перевозки военной продукции через границу. По информации регионального управления ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении данных лиц по подозрению в попытке незаконного вывоза военной техники за пределы Российской Федерации, в страны, входящие в Евразийский экономический союз, согласно части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным ФСБ, задержанные россияне были сотрудниками одной из коммерческих организаций Белгорода и организовали сговор с украинцем, проживающим в Варшаве. Их целью был незаконный экспорт товаров военного назначения из России. Конкретные детали о том, какая именно продукция планировалась к вывозу, не разглашаются. В случае признания виновными, всем участникам этой операции грозит до десяти лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Белгородской области были арестованы двое граждан России и один гражданин Украины за попытку перевозки военной продукции через границу. По информации регионального управления ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении данных лиц по подозрению в попытке незаконного вывоза военной техники за пределы Российской Федерации, в страны, входящие в Евразийский экономический союз, согласно части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Согласно данным ФСБ, задержанные россияне были сотрудниками одной из коммерческих организаций Белгорода и организовали сговор с украинцем, проживающим в Варшаве. Их целью был незаконный экспорт товаров военного назначения из России. Конкретные детали о том, какая именно продукция планировалась к вывозу, не разглашаются. В случае признания виновными, всем участникам этой операции грозит до десяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...