Правительство выделило деньги на беспилотные авиасистемы

Правительство РФ выделит деньги на беспилотные авиасистемы
Правительство просубсидирует проект БАС
Правительство просубсидирует проект БАС Фото:

Правительство России утвердило законопроект о выделении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров, состоявшемся 3 октября 2025 года, сообщили на официальном сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в официальном сообщении. Как уточняется в публикации, речь идет о предоставлении бюджетных ассигнований Министерству науки и высшего образования РФ из резервного фонда правительства.

Сообщается, что подготовленный проект распоряжения предусматривает выделение субсидии автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» для реализации программ профессионального развития в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в России, запущенный с 1 января 2024 года, нацелен на создание и развитие отечественной отрасли беспилотной авиации к 2030-2035 годам. Проект предусматривает пять ключевых направлений: стимулирование спроса на российские БАС, разработку и серийное производство, развитие инфраструктуры, подготовку кадров и фундаментальные исследования.

