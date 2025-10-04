На вулкане Вилючинский на Камчатке погиб один из туристов

При восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке погиб один из туристов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что инцидент произошел во время проведения горного похода.

Девушка, сорвавшаяся вместе с погибшим, находилась в тяжелом состоянии. Для оказания помощи рядом с пострадавшей остаются четверо спасателей, в то время как двое других продолжают поиски третьей участницы восхождения, находившейся выше по склону.

