Forbes: Зеленский разрешил отправлять оружие на экспорт за рубеж

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Власти страны уже обсуждают несколько возможных механизмов реализации шага
Власти страны уже обсуждают несколько возможных механизмов реализации шага Фото:

Украина рассматривает возможность начала экспорта оружия за рубеж с согласования президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

По данным источника издания, власти страны уже обсуждают несколько возможных механизмов реализации этого шага, который может существенно изменить положение украинского оборонно-промышленного комплекса на мировом рынке. Среди обсуждаемых вариантов — создание специального фонда для закупки вооружения для Вооруженных сил Украины. Производители оборонной продукции будут обязаны перечислять часть своих доходов от экспорта в этот фонд. Другой вариант — введение экспортной пошлины на оружие в размере 20%. По предварительным оценкам, на экспорт могут быть направлены до 50% объема украинских контрактов на закупку вооружения.

На данный момент законодательство Украины не запрещает экспорт вооружений, однако для этого требуется специальное разрешение, которое в последние годы производителям не выдается. По словам главы Федерации работодателей Украины по оборонному направлению Игоря Фоменко, решение о начале экспорта может быть принято уже в мае 2025 года.

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Украина рассматривает возможность начала экспорта оружия за рубеж с согласования президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Forbes Ukraine. По данным источника издания, власти страны уже обсуждают несколько возможных механизмов реализации этого шага, который может существенно изменить положение украинского оборонно-промышленного комплекса на мировом рынке. Среди обсуждаемых вариантов — создание специального фонда для закупки вооружения для Вооруженных сил Украины. Производители оборонной продукции будут обязаны перечислять часть своих доходов от экспорта в этот фонд. Другой вариант — введение экспортной пошлины на оружие в размере 20%. По предварительным оценкам, на экспорт могут быть направлены до 50% объема украинских контрактов на закупку вооружения. На данный момент законодательство Украины не запрещает экспорт вооружений, однако для этого требуется специальное разрешение, которое в последние годы производителям не выдается. По словам главы Федерации работодателей Украины по оборонному направлению Игоря Фоменко, решение о начале экспорта может быть принято уже в мае 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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