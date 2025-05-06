Минфин учтет пошлины Трампа при планировании бюджета

Министерство финансов России при формировании бюджета на следующий трехлетний период будет учитывать ситуацию в мировой экономике. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Будем смотреть за ходом развития тех турбуленций, которые сегодня мы видим в тарифной политике и ограничениях тарифообразования, которые сегодня существуют в мировой экономике, как они скажутся на динамике мировой экономики, как будет развиваться ситуация во внутренней экономике. Поэтому будем ответственно подходить к бюджетной политике. Если видим, что прогнозы будут более консервативные, соответственно, будем предлагать ограничивать себя. Понятно, что никто не хочет, не будет нарушать макроэкономическую стабильность и финансовую стабильность, поэтому будем готовить план на следующую трехлетку с учетом развития событий как в мировой экономике, так и внутренней», — заявил министр в ходе брифинга с журналистами.
По словам Силуанова, Минфин продолжает внимательно следить за изменениями в глобальной тарифной политике и влиянием этих процессов на состояние российской экономики. Ведомство готово при необходимости корректировать бюджетные параметры в сторону сдержанности, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность страны. Решения по бюджетной политике будут приниматься с учетом актуальных прогнозов и динамики как внешних, так и внутренних факторов.
Жесткая протекционистская политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом и выразившаяся в установлении повышенных торговых тарифов, привела к самой значительной рыночной турбулентности за последние десятилетия. Эксперты подчеркивают, что глобальный спад на рынках, вызванный этими мерами, по своей интенсивности превзошел последствия мирового финансового кризиса 2008 года, пишет MK.RU. Кроме того, негативное влияние новых тарифов оказалось более существенным, чем экономические потрясения во время пандемии COVID-19 в 2020 году, снижение кредитного рейтинга США в 2011 году, а также террористические атаки в Нью-Йорке в 2001 году.
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