На Кубани задержали мужчину с коктейлем Молотова и предотвратили теракт

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Обвиняемого задержали у административного здания, сообщили в пресс-службе ФСБ
Обвиняемого задержали у административного здания, сообщили в пресс-службе ФСБ Фото:

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, задержав 53-летнего мужчину с коктейлем Молотова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Кубани.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания», — сказано в сообщении. Также сообщается, что его задержали сотрудники ФСБ у здания, которое тот хотел поджечь.

Судя по информации, мужчина — гражданин России. Сейчас он задержан и в его отношении возбуждено уголовное дело. 

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Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, задержав 53-летнего мужчину с коктейлем Молотова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Кубани. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания», — сказано в сообщении. Также сообщается, что его задержали сотрудники ФСБ у здания, которое тот хотел поджечь. Судя по информации, мужчина — гражданин России. Сейчас он задержан и в его отношении возбуждено уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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