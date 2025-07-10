На Кубани задержали мужчину с коктейлем Молотова и предотвратили теракт

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, задержав 53-летнего мужчину с коктейлем Молотова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Кубани.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания», — сказано в сообщении. Также сообщается, что его задержали сотрудники ФСБ у здания, которое тот хотел поджечь.
Судя по информации, мужчина — гражданин России. Сейчас он задержан и в его отношении возбуждено уголовное дело.
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