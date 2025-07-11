Украинские ПВО по ошибке целятся в мотоциклистов

ПВО Украины реагирует на мотоциклы и целятся в них. Это происходит из-за громкого выхлопа, издаваемым транспортным средством. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Инсайдер UA».
«Оборудование реагирует на звук и наводится на них. Также, когда нет выдачи и РЛС (радиолокационные станции — прим. URA.RU) не видит цель, цель ищут акустически и звук выхлопа сбивает», — написано в материале.
Подразделения украинского ПВО обращаются с просьбой к гражданам ограничить использование транспортных средств во время действия воздушной тревоги. Особенно советуется не ездить во время комендантского часа.
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