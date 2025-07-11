Украинские ПВО по ошибке целятся в мотоциклистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинское ПВО целится в мотоциклистов из-за выхлопа, сообщает «Инсайдер UA»
Украинское ПВО целится в мотоциклистов из-за выхлопа, сообщает «Инсайдер UA» Фото:

ПВО Украины реагирует на мотоциклы и целятся в них. Это происходит из-за громкого выхлопа, издаваемым транспортным средством. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Инсайдер UA».

«Оборудование реагирует на звук и наводится на них. Также, когда нет выдачи и РЛС (радиолокационные станции — прим. URA.RU) не видит цель, цель ищут акустически и звук выхлопа сбивает», — написано в материале.

Подразделения украинского ПВО обращаются с просьбой к гражданам ограничить использование транспортных средств во время действия воздушной тревоги. Особенно советуется не ездить во время комендантского часа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ПВО Украины реагирует на мотоциклы и целятся в них. Это происходит из-за громкого выхлопа, издаваемым транспортным средством. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Инсайдер UA». «Оборудование реагирует на звук и наводится на них. Также, когда нет выдачи и РЛС (радиолокационные станции — прим. URA.RU) не видит цель, цель ищут акустически и звук выхлопа сбивает», — написано в материале. Подразделения украинского ПВО обращаются с просьбой к гражданам ограничить использование транспортных средств во время действия воздушной тревоги. Особенно советуется не ездить во время комендантского часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...