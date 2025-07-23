Украинцы появились на международных переговорах в костюмах

Появились первые фото с переговоров России и Украины в Стамбуле
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Российская делегация на переговорах
Российская делегация на переговорах Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Большинство членов украинской делегации на переговорах с российской стороной появились в классических костюмах. Лишь один участник был одет в камуфляжную форму, а министр обороны Украины Рустем Умеров выбрал для встречи водолазку.

«Большая часть украинской делегации на переговорах с Россией в костюмах, один человек в „камуфляже“. Умеров в водолазке», — передает корреспондент РИА Новости.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Встреча проходит во дворце Чираган в Стамбуле. Она состоится в закрытом режиме.

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Большинство членов украинской делегации на переговорах с российской стороной появились в классических костюмах. Лишь один участник был одет в камуфляжную форму, а министр обороны Украины Рустем Умеров выбрал для встречи водолазку. «Большая часть украинской делегации на переговорах с Россией в костюмах, один человек в „камуфляже“. Умеров в водолазке», — передает корреспондент РИА Новости. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Встреча проходит во дворце Чираган в Стамбуле. Она состоится в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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