Украинцы появились на международных переговорах в костюмах

Большинство членов украинской делегации на переговорах с российской стороной появились в классических костюмах. Лишь один участник был одет в камуфляжную форму, а министр обороны Украины Рустем Умеров выбрал для встречи водолазку.
«Большая часть украинской делегации на переговорах с Россией в костюмах, один человек в „камуфляже“. Умеров в водолазке», — передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Встреча проходит во дворце Чираган в Стамбуле. Она состоится в закрытом режиме.
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