Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Курской области

Избирательная комиссия зарегистрировала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна кандидатом на выборы главы региона. Об этом заявил Хинштейн в своем telegram-канале.
«Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона», — заявил Хинштейн. Также он заявил, что главным для него остается прислушиваться к проблемам людей.
Александр Хинштейн ранее был выдвинут кандидатом на выборы губернатора Курской области от партии «Единая Россия». Сейчас он занимает пост временно исполняющего обязанности главы региона.
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