Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Курской области

ИК зарегистрировала Хинштейна кандидатом на выборы главы Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ИК зарегистрировала Александра Хинштейна как кандидата
ИК зарегистрировала Александра Хинштейна как кандидата Фото:

Избирательная комиссия зарегистрировала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна кандидатом на выборы главы региона. Об этом заявил Хинштейн в своем telegram-канале.

«Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона», — заявил Хинштейн. Также он заявил, что главным для него остается прислушиваться к проблемам людей.

Александр Хинштейн ранее был выдвинут кандидатом на выборы губернатора Курской области от партии «Единая Россия». Сейчас он занимает пост временно исполняющего обязанности главы региона.

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Избирательная комиссия зарегистрировала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна кандидатом на выборы главы региона. Об этом заявил Хинштейн в своем telegram-канале. «Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона», — заявил Хинштейн. Также он заявил, что главным для него остается прислушиваться к проблемам людей. Александр Хинштейн ранее был выдвинут кандидатом на выборы губернатора Курской области от партии «Единая Россия». Сейчас он занимает пост временно исполняющего обязанности главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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