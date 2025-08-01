Bloomberg: танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

У западного побережья Индии на начало августа простаивают не менее четырех танкеров с российской нефтью. Причиной задержки стала неопределенность с поставками после усиления давления со стороны США и Европейского союза на индийских покупателей российского сырья. Об этом сообщил Bloomberg.
«По меньшей мере четыре нефтяных танкера, груженных российской сырой нефтью, ожидают у западного побережья Индии, поскольку закупки этой азиатской страной этого товара оказались в центре внимания на фоне давления со стороны США и Европейского союза», — говорится в сообщении агентства. Среди задержанных судов значатся находящиеся под санкциями Achilles и Elyte, стоящие на якоре у порта Джамнагар.
Еще два корабля — Destan и Horae — находятся дальше от береговой линии. По сведениям Bloomberg, задержка связана с опасениями индийских нефтеперерабатывающих предприятий относительно возможных последствий покупки российского сырья.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил введением пошлин для компаний, приобретающих российскую нефть. После крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили закупки российской нефти. Среди них Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, . Власти Индии рекомендовали компаниям рассмотреть альтернативные источники поставок.
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