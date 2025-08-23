Над Чувашией сбит беспилотник ВСУ

Обломки БПЛА упали в поле
Обломки БПЛА упали в поле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Чувашии силами ПВО уничтожен беспилотник Украины. Об этом рассказал глава региона Олег Николаев.

«Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что обломки устройства упали в поле рядом с деревней Аркасы Чебоксарского округа, не причинив ущерба инфраструктуре.

Подчеркивается, что в результате инцидента отсутствуют разрушения, жертвы или пострадавшие. Олег Николаев подтвердил, что ситуация находится под полным контролем властей.

