Над Чувашией сбит беспилотник ВСУ

В Чувашии силами ПВО уничтожен беспилотник Украины. Об этом рассказал глава региона Олег Николаев.
«Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Николаев в своем telegram-канале. Он добавил, что обломки устройства упали в поле рядом с деревней Аркасы Чебоксарского округа, не причинив ущерба инфраструктуре.
Подчеркивается, что в результате инцидента отсутствуют разрушения, жертвы или пострадавшие. Олег Николаев подтвердил, что ситуация находится под полным контролем властей.
