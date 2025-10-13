«Радио Судного дня» передало в эфир загадочное сообщение

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новое сообщение в эфир. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».
В эфире прозвучала фраза: «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467». Радиостанция, вещающая с конца 1970-х годов, большую часть времени транслирует характерный жужжащий сигнал, но иногда прерывается короткими наборами слов, цифр или фраз, которые кажутся бессмысленными.
За радиосигналами на постоянной основе следят специалисты и энтузиасты из различных стран. Несмотря на распространенные предположения о возможной связи станции с ядерным вооружением, эксперты и представители военного ведомства неоднократно отвергали подобные утверждения, отмечая, что УВБ-76 предназначена исключительно для передачи служебных сообщений и контроля дежурных смен.
