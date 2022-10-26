В России поменяют подход к застройке городов

Мишустин утвердил новые правила на рынке жилья

26 октября 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Принятие первой в России стратегии развития строительной отрасли до 2030 года означает, что власти переосмысливают роль отрасли, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти России изменят подход к застройке городов. На заседании правительства РФ 26 октября премьер-министр Михаил Мишустин одобрил новую стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Эксперты объяснили URA.RU, что при застройке новых территорий, акцент будет делаться на создании максимально комфортной среды для людей. На заседании Мишустин акцентировал внимание на принятии стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. «Документ детально описывает этапы достижения национальных целей, поставленных главой государства. В первую очередь — обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, а также повышение доступности жилья, улучшение качества городской среды, модернизации ЖКХ», — уточнил глава правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал цифровизацию в строительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти нацелены на системную трансформацию строительной отрасли и ЖКХ, заявил Мишустин. «Планируется внедрить цифровые инструменты на базе отечественных технологий и для большей прозрачности перевести в электронный вид основные процедуры, сократить инвестиционно-строительный цикл, число избыточных требований», — перечислил премьер. По его словам, эти меры снизят нагрузку на бизнес, упростят работу компаний с органами власти и повысят эффективность строительства домов, транспортной, социальной инфраструктуры. Такая политика поможет загрузить работой смежные отрасли, привлечь инвестиции, создавать высокотехнологичные производства и новые рабочие места, добавил Мишустин. Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года в России принимается впервые, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ передал слово своему заместителю Марату Хуснуллину, который заметил, что стратегия принимается впервые. «Она представляет собой комплекс мер, которые охватывают все виды строительства. Задача — увязать планы по строительству, предусмотренные иными стратегическими документами, обеспечив опережающее инфраструктурное развитие и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности», — рассказал вице-премьер. Стратегия получилась «амбициозная и долгосрочная», подчеркнул Мишустин. «Она позволит расширить горизонт планирования в важнейшей отрасли — строительной. Ее реализацию надо взять вам лично на контроль», — сказал в заключении глава правительства, обращаясь к Хуснуллину. Одна из важных задач — реализация комплексных проектов для создания комфортной среды для жизни людей, уточняют эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти дают понимание представителям строительной и сопутствующих отраслей, куда они движутся, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Правительство системно готовит отрасль к будущему. Основная задача, поставленная перед застройщиками — повышать объемы ввода жилья и реализовывать комплексные проекты, то есть не только строить дома, но одновременно дороги, садики, школы, благоустраивать территорию, и даже возводить предприятия, где создаются новые рабочие места. Это позволит повысить комфортность проживания россиян, уйти от суточной миграции — когда люди живут в одном месте, а работают в другом и проводят много времени в дороге», — пояснил предприниматель. Благодаря стратегии российские власти удовлетворят запрос россиян на комфортное жилье, добавляют эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU У россиян в последние годы сформировался запрос на комфортное жилье с развитой инфраструктурой, парковыми и прогулочными зонами, дорогами, и власти таким образом на него отвечают, подтверждает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, гендиректор службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. «До последнего времени было жестко — выделялась земля, строилась куча домов, так называемые «человейники», а затем возникали проблемы с инфраструктурой. Затем подключались власти, чтобы их решить. Сейчас люди, выбирая недвижимость, обращают внимание на этажность домов, наличие школ и садиков, парковых зон», — отметил эксперт. Власть постепенно передает отрасль в руки профессионалов, уверены эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Принятие стратегии означает, что власть постепенно передает отрасль в руки профессионалов, как в плане регулирования, так и планирования дальнейшей работы отрасли, полагает гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Стратегия обсуждалась почти два года. Она определила направления, в которых строителям двигаться — новые технологии, цифровизация, повышение производительности труда и благосостояния людей», — дополнил представитель застройщиков. Статья по теме Власти РФ объявили о новой мере поддержки строительства Российские власти переосмысливают роль и значение строительной отрасли, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Регионы страдают от хаотичной застройки, даже в крупных городах чем дальше, тем меньше единства. Концепция затрагивает все сферы — от социальной инфраструктуры до экологической повестки. Когда есть единство целеполагания, общность критериев, то меньше разночтений на местах в плане исполнения и соответственно будет нивелироваться качественный разрыв между крупными городами и небольшими муниципалитетами», — уверен депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России изменят подход к застройке городов. На заседании правительства РФ 26 октября премьер-министр Михаил Мишустин одобрил новую стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Эксперты объяснили URA.RU, что при застройке новых территорий, акцент будет делаться на создании максимально комфортной среды для людей. На заседании Мишустин акцентировал внимание на принятии стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. «Документ детально описывает этапы достижения национальных целей, поставленных главой государства. В первую очередь — обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, а также повышение доступности жилья, улучшение качества городской среды, модернизации ЖКХ», — уточнил глава правительства РФ. Российские власти нацелены на системную трансформацию строительной отрасли и ЖКХ, заявил Мишустин. «Планируется внедрить цифровые инструменты на базе отечественных технологий и для большей прозрачности перевести в электронный вид основные процедуры, сократить инвестиционно-строительный цикл, число избыточных требований», — перечислил премьер. По его словам, эти меры снизят нагрузку на бизнес, упростят работу компаний с органами власти и повысят эффективность строительства домов, транспортной, социальной инфраструктуры. Такая политика поможет загрузить работой смежные отрасли, привлечь инвестиции, создавать высокотехнологичные производства и новые рабочие места, добавил Мишустин. Глава правительства РФ передал слово своему заместителю Марату Хуснуллину, который заметил, что стратегия принимается впервые. «Она представляет собой комплекс мер, которые охватывают все виды строительства. Задача — увязать планы по строительству, предусмотренные иными стратегическими документами, обеспечив опережающее инфраструктурное развитие и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности», — рассказал вице-премьер. Стратегия получилась «амбициозная и долгосрочная», подчеркнул Мишустин. «Она позволит расширить горизонт планирования в важнейшей отрасли — строительной. Ее реализацию надо взять вам лично на контроль», — сказал в заключении глава правительства, обращаясь к Хуснуллину. Власти дают понимание представителям строительной и сопутствующих отраслей, куда они движутся, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Правительство системно готовит отрасль к будущему. Основная задача, поставленная перед застройщиками — повышать объемы ввода жилья и реализовывать комплексные проекты, то есть не только строить дома, но одновременно дороги, садики, школы, благоустраивать территорию, и даже возводить предприятия, где создаются новые рабочие места. Это позволит повысить комфортность проживания россиян, уйти от суточной миграции — когда люди живут в одном месте, а работают в другом и проводят много времени в дороге», — пояснил предприниматель. У россиян в последние годы сформировался запрос на комфортное жилье с развитой инфраструктурой, парковыми и прогулочными зонами, дорогами, и власти таким образом на него отвечают, подтверждает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, гендиректор службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. «До последнего времени было жестко — выделялась земля, строилась куча домов, так называемые «человейники», а затем возникали проблемы с инфраструктурой. Затем подключались власти, чтобы их решить. Принятие стратегии означает, что власть постепенно передает отрасль в руки профессионалов, как в плане регулирования, так и планирования дальнейшей работы отрасли, полагает гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Стратегия обсуждалась почти два года. Она определила направления, в которых строителям двигаться — новые технологии, цифровизация, повышение производительности труда и благосостояния людей», — дополнил представитель застройщиков. Российские власти переосмысливают роль и значение строительной отрасли, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Регионы страдают от хаотичной застройки, даже в крупных городах чем дальше, тем меньше единства. Концепция затрагивает все сферы — от социальной инфраструктуры до экологической повестки. Когда есть единство целеполагания, общность критериев, то меньше разночтений на местах в плане исполнения и соответственно будет нивелироваться качественный разрыв между крупными городами и небольшими муниципалитетами», — уверен депутат.