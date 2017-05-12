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12 мая 2017
11 мая 2017
06:46  12 мая 2017 1

Порошенко: Украина окончательно оформила развод с Российской империей

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины назвал безвизовый режим с Евросоюзом "возвращением домой"Фото: пресс-служба Президента Украины

Безвизовый режим с Евросоюзом — знак того, что Украина окончательно «развелась» с Россией и возвращается «домой», в Европу. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — заявил Порошенко в интервью телеканалу «1+1».

Он заверил, что на Украине отныне будут действовать «три свободы» — свобода движения товаров, капиталов и людей. «Речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», — приводит «Интерфакс» слова Порошенко.

Порошенко также высказался насчет «еврооптимистов», которые публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвизовый режим. Это президент Украины назвал внутренними препятствиями. А внешние, по его словам, — попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с той же целью.

«Еще одна приятная новость — более 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азию», — добавил Порошенко.

Наталья Володина
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