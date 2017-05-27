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27 мая 2017
26 мая 2017
22:40  26 мая 2017 6

Путин заставит чиновников прислушиваться к мнению россиян. От этого будет зависеть работа больниц и собесов

Госсовет в Нижнем Тагиле, путин владимир
Владимир Путин придумал способ заставить чиновников слушать мнение простых гражданФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам Госсовета президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству. Как отметили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), треть поручений была основана на предложениях, сделанных активистами и экспертами ОНФ.

Одним из поручений, данных Путиным по предложению «фронтовиков», стало изменение оценки госуслуг, которая выносятся больницам, образовательным и другим учреждениям социальной сферы.

Как отметила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, зачастую эта оценка не соответствует мнению граждан, которые услугами пользуются. До 1 ноября правительство должно внести в закон изменения, предусматривающие единый расчет критериев оценки качества. К руководителям соцучреждений, которые не будут учитывать мнение простых россиян, применят дисциплинарное наказание. По результатам оценки учреждений впоследствии будет определяться эффективность деятельности чиновников.

К сентябрю следующего года будет составлен перечень социальных учреждений, которым будут выносить независимую оценку с учетом мнения граждан.

Еще одна тема, которую поднял Владимир Путин на Госсовете — расселение аварийного жилья. В ходе совета глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов привел ряд случаев, когда переселенцам предоставляется некачественное жилье — так называемое «новое аварийное». Кроме того, не все регионы успевают выполнить программу по расселению аварийного жилья в срок — к сентябрю этого года.

Путин подчеркнул, что губернаторы должны нести персональную ответственность за неисполнение в срок своих обязательств. Кроме того, по поручению президента Госдума к 2019 году должна проработать механизмы для постоянного расселения аварийного жилищного фонда.

Нина Калинина
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