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31 мая 2017
17:08  31 мая 2017 0

Песков рассказал об отношении Путина к сериалу «Карточный домик»

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, у сотрудников администрации нет времени смотреть сериалФото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не следят за новыми выпусками американского сериала «Карточный домик». Песков сообщил, что у главы государства Владимира Путина и у его подчиненных на это нет времени.

«В Кремле очень много других забот, поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно», — цитирует Пескова «Газета.Ru». Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, смотрит ли Владимир Путин и сотрудники администрации популярный сериал, в котором Кевин Спейси играет президента США.

Российская премьера «Карточного домика» пройдет 31 мая.

В 2015 году Песков уже комментировал третий сезон «Карточного домика», в котором был использован образ Владимира Путина. «Не смотрели и не докладывали. Об использовании образа не слышали», — отвечал тогда пресс-секретарь президента, пишет «Интерфакс».

Сергей Дианов
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