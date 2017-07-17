21:38 17 июля 2017 3

ПФР не считает источником финансирования доходы от приватизации госимущества Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти не будут направлять доходы от приватизации и распоряжения госимуществом в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов, изучив вместе с профильными министерствами предложения Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

АНПФ, напомним, разработала комплексный план по совершенствованию пенсионной системы, который предполагал увеличить пенсии на 10 тысяч рублей, если направлять доходы от управления госсобственностью и средства из Фонда национального благосостояния на рынок, который инвестировал бы их. Предложения были направлены в Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития, Банк России и ПФР.

Дроздов отметил, что деньги итак направляются в федеральный бюджет, откуда поступают в ПФР. «Доходы от приватизации и от управления собственностью не имеют постоянного объема, а обязательства Пенсионного фонда имеют более постоянный характер», — приводит слова Дроздова «Газета.Ru». Глава ПФР отметил, что доходы от приватизации нельзя рассматривать как источник финансирования.

Дроздов уточнил, что после поступления в бюджет доходов от приватизации и управления госимуществом, деньги поступят в Пенсионный фонд, «как это и положено».