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18 июля 2017
11:16  18 июля 2017 1

Михаил Юревич требует отменить свой арест

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Михаил Юревич подал жалобу в Верховный суд РФФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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В Верховный суд РФ 17 июня, в понедельник, поступила жалоба Рустама Кутуева, адвоката экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Кутуев требует отменить решение Свердловского областного суда от 24 мая, заочно арестовавшего бывшего главу региона. Заседание Верховного суда еще не назначено.

Ранее Свердловский облсуд отказался принимать кассационную жалобу адвокатов на решение апелляционной инстанции этого же суда о заочном аресте Юревича.

Экс-губернатор обвиняется в получении взяток на сумму свыше 3,4 млрд рублей. По версии следствия, Юревич получал деньги от бывшего министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко и руководителей дорожных фирм. Решением Центрального районного суда Челябинска на российские активы экс-губернатора, недвижимость и счета в банках наложен арест.

По делу Юревича появились первые обвиняемые — теща депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарита Бутакова и директор московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрей Чуркин. Им инкриминируется посредничество в передаче взяток бывшему главе региона. Чуркин находится в СИЗО, Бутакова под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. По словам адвокатов, Михаил Юревич находится в Лондоне.

Альбина Золотухина
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