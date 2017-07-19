Свободная зона: самолеты больше не будут привязаны к маршрутам

08:35 19 июля 2017 0

Зона свободного воздушного пространства обойдется в 210 млрд рублей Фото: Pixabay

К 2025 году в России планируют создать зоны свободного воздушного пространства. Внутри них самолеты смогут летать без привязки к маршрутам. Это сократит время полетов и расход топлива, передают «Известия».

Задача по созданию таких зон включена в Стратегию развития аэронавигационной системы нашей страны до 2030 года. Она подразумевает общее снижение затрат на 51 млрд рублей в год при сохранении уровня безопасности полетов.

Отметим, что речь прежде всего идет об эффективных траекториях полетов (на эшелонах выше 9000 м) и оптимизации пропускной способности воздушного пространства. Затраты на реализацию стратегии составят 210 млрд рублей.

Впервые Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) представит этот документ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Окончательно стратегию сформируют к маю 2018 года и направят на утверждение в правительство РФ.