{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
Главные новости Москвы
21:08  02 августа 2017 0

‍Ученые нашли объяснение загадочным инопланетным сигналам из космоса

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Сигналы из космоса могут появляться из-за столкновения черных дыр и больших скоплений темной материиФото: pixabay.com

Ученые выяснили, что причиной загадочных сигналов из космоса может быть попадание аксионных звезд в черные дыры. Исследование провели японские специалисты.

Происхождение странных сигналов из космоса выяснил японский ученый Айичи Ивадзаки из университета Нисогакуша в Токио. Он предположил, что они могут появляться из-за столкновения черных дыр и больших скоплений темной материи, сообщает телеканал 360.

Аксионы создавали новые типы космических объектов на первых этапах существования Вселенной. Аккреционные диски — особые вращающиеся вокруг черных дыр структуры, которые приводят к распаду аксионов, уточняет «Федеральное агентство новостей». После этого произошедшее фиксируется на земле, как радиовспышка.

Таким образом, становится ясно, почему аномальные радиоимпульсы проявляются через определенные промежутки времени. Этот эффект может быть связан с тем, что одна и та же аксионная звезда проходит через аккреционный диск снова и снова.

Первый радиоимпульс был зафиксирован в 2001 году в Австралии.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров