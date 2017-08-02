Ученые выяснили, что причиной загадочных сигналов из космоса может быть попадание аксионных звезд в черные дыры. Исследование провели японские специалисты.
Происхождение странных сигналов из космоса выяснил японский ученый Айичи Ивадзаки из университета Нисогакуша в Токио. Он предположил, что они могут появляться из-за столкновения черных дыр и больших скоплений темной материи, сообщает телеканал 360.
Аксионы создавали новые типы космических объектов на первых этапах существования Вселенной. Аккреционные диски — особые вращающиеся вокруг черных дыр структуры, которые приводят к распаду аксионов, уточняет «Федеральное агентство новостей». После этого произошедшее фиксируется на земле, как радиовспышка.
Таким образом, становится ясно, почему аномальные радиоимпульсы проявляются через определенные промежутки времени. Этот эффект может быть связан с тем, что одна и та же аксионная звезда проходит через аккреционный диск снова и снова.
Первый радиоимпульс был зафиксирован в 2001 году в Австралии.