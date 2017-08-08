08:56 08 августа 2017 0

«Я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать"» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Власти Грузии направили запрос в Польшу по поводу местонахождения бывшего президента страны Михаила Саакашвили, на которого завели несколько уголовных дел, включая растрату бюджетных средств и превышение служебных полномочий.

На его родине хотят, чтобы польские чиновники экстрадировали Саакашвили, передает Nation news. В то же время беглый политик является лицом без документов, удостоверяющих личность, поэтому не может покинуть страну. Сам Саакашвили признает, что въехал на территорию Польши, прилетев из Америки с украинским паспортом, отмечает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, он беспрепятственно сел в самолет в США и вылетел в Польшу, где его также впустили страну даже без необходимых документов. «Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя глава МВД Украины Арсен Аваков и вызвал к себе действующего посла США предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: „Добро пожаловать“», — цитирует экс-президента «Русская планета».

Как писало «URA.RU» ранее, 7 августа экс-глава Одесской области, лишенный гражданства Украины, заявил о том, что планирует вернуться в Киев на легальных основаниях.