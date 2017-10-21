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21 октября 2017
20 октября 2017
03:14  21 октября 2017 0

Автоледи, убившую шесть человек в Харькове, отправили в СИЗО

Харьковчане приносят цветы к месту гибели людейФото: ВКонтакте / "Типичный Харьков"

Алена Зайцева, обвиняемая в нарушении правил управления транспортным средством, в результате чего погибли шесть человек, арестована на два месяца и заключена под стражу в СИЗО. Такое решение принял Киевский районный суд города Харькова.

Как сообщает телеканал 360, экспертиза показала, что незадолго до трагедии автоледи баловалась наркотиками — в ее крови были обнаружены следы опиатов.

Несмотря на то, что адвокат Зайцевой просил суд о более мягкой мере пресечения, ее арестовали даже без права внесения залога.

«Суд избирает меру пресечения сроком на 60 суток до 16 декабря 2017 года включительно», — приводит RT решение судьи Светланы Муратовой.

Как ранее писало «URA.RU», трагедия произошла на перекрестке улиц Мечникова и Сумской в Харькове. 20-летняя студентка Алена Зайцева, управляя автомашиной Lexus RX 350, проскочила перекресток на красный сигнал светофора. В результате столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg машину Зайцевой выбросило на тротуар, в результате чего на месте погибли пять пешеходов. 11 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Позже в больнице скончался еще один из пострадавших.

Евгений Александров
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